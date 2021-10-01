Гибридная война: Скарлетт Йоханссон и Disney урегулировали спор из-за «Чёрной вдовы»

Исполнительница главной роли в блокбастере «Чёрная вдова» Скарлетт Йоханссон и студия Disney мирно разрешили конфликт на тему гибридного проката ленты. Ранее актриса заявила, что одновременный выход фильма в кинотеатрах и на видеосервисе Disney+ лишил её значительной части дохода. Представители Disney, в свою очередь, обвинили Йоханссон в «игнорировании ужасных долгосрочных глобальных последствий пандемии COVID-19».

Американская актриса Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт со студией Disney, возникший из-за гибридного проката фильма «Чёрная вдова» кинематографической вселенной Marvel. Условия сделки не разглашаются, однако, как сообщает Variety, ранее актриса требовала выплаты в размере $50 млн.

«Я рада, что разногласия с компанией Disney удалось разрешить. Я получила огромное удовольствие от творческих отношений с командой (Disney. — RT) и невероятно горжусь работой, которую мы проделали вместе за эти годы. Очень жду возобновления нашего сотрудничества в ближайшие годы», — заявила Йоханссон.

Председатель Disney Studios Content Алан Бергман подтвердил, что стороны пришли к обоюдному согласию, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с актрисой, в том числе — в рамках проекта Tower of Terror.

Мировая премьера фильма «Чёрная вдова» состоялась 30 июня 2021 года. В первой половине июля лента вышла в кинотеатральный прокат в ряде стран, а 9 июля появилась и на видеосервисе Disney+.

В конце июля Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney. В иске актриса отметила, что одновременный выпуск картины в кинотеатрах и в интернете стал нарушением контракта и лишил её части доходов, поскольку выплаты Йоханссон зависят преимущественно от кассовых сборов. По словам актрисы, ранее компания Marvel обещала, что у фильма будет полноценный театральный релиз.

«Не секрет, что Disney выпускает такие фильмы, как «Чёрная вдова», сразу на Disney+, чтобы увеличить количество подписчиков и тем самым повысить стоимость акций компании, прикрываясь при этом ситуацией с коронавирусом. Однако, игнорируя ради реализации этой недальновидной стратегии условия контрактов с артистами, ответственными за успех фильмов, компания нарушает их права, и мы докажем это в суде», — говорится в документе.

© Кадр из фильма «Чёрная вдова»

Студия Disney незамедлительно отреагировала на иск Скарлетт Йоханссон и обвинила актрису в пренебрежении последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, в компании заявили, что Йоханссон уже выплатили $20 млн, а за выпуск фильма в сети она сможет получить дополнительный доход.

«У данного иска нет никаких оснований. Особенно печалит и огорчает тот факт, что он неприкрыто игнорирует ужасные долгосрочные глобальные последствия пандемии COVID-19. Компания Disney полностью выполнила условия контракта с госпожой Йоханссон. Более того, выпуск «Чёрной вдовы» на платформе Disney+ с премиум-подпиской значительно расширил её возможность заработать дополнительное вознаграждение сверх $20 млн, которые она получила на сегодняшний день», — цитирует представителей студии Deadline.

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Позднее главный исполнительный директор The Walt Disney Company Роберт Чапек рассказал, что компания вынуждена искать альтернативные методы дистрибьюции своих проектов с учётом влияния пандемии коронавирусной инфекции на индустрию. Чапек подчеркнул, что совместно с председателем компании Робертом Айгером и командой по распространению контента была выбрана именно такая стратегия выпуска «Чёрной вдовы». По словам исполнительного директора, она позволила охватить более широкую аудиторию. Чапек отметил, что Disney и в будущем в своих решениях планирует исходить в первую очередь из интересов конкретного фильма и зрителей.

Премьера «Чёрной вдовы» изначально была запланирована на 1 мая 2020 года, однако неоднократно откладывалась из-за пандемии. В марте 2021 компания Disney объявила, что фильм одновременно выйдет в кинотеатрах и на Disney+, где его можно будет взять напрокат за $30. В американских кинотеатрах за первые выходные картина заработала чуть более $80 млн, что, как отмечает Variety, является хорошим результатом в новых реалиях, однако крайне мало в сравнении с другими проектами Marvel, выпущенными до начала пандемии. К настоящему моменту сборы ленты в мировом прокате составляют более $378 млн. Релиз в сети принёс ей ещё $125 млн.

Гибридный релиз компания Disney выбрала и для других своих громких проектов. Среди них — «Круиз по джунглям» и «Круэлла». Компания Warner Bros. также приняла решение в 2021 году выпустить многие свои картины в сети одновременно с кинотеатральным прокатом. Студии тоже пришлось выплачивать актёрам неустойки, чтобы компенсировать утерянную выгоду.