Back to Black: режиссёр «Пятидесяти оттенков серого» работает над байопиком об Эми Уайнхаус

Режиссёр Сэм Тейлор-Джонсон, работавшая над проектами «Стать Джоном Ленноном» и «Пятьдесят оттенков серого», снимет картину о жизни и карьере певицы Эми Уайнхаус. Производство ленты ведётся уже несколько лет, однако только сейчас об этом объявили официально. Фильм будет называться Back to Black — как второй студийный альбом вокалистки, за который она получила пять наград «Грэмми».

Британский режиссёр Сэм Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном», «Пятьдесят оттенков серого») снимет биографический фильм о жизни певицы Эми Уайнхаус. Как сообщает Deadline, работа над лентой ведётся уже несколько лет, однако только сейчас об этом стало официально известно. По данным Variety, проект находится на стадии кастинга. Пока неизвестно, кто исполнит главную роль.

Фильм выпустит европейская кинокомпания StudioCanal. Сценарий к ленте написал Мэтт Гринхал, уже работавший с Тейлор-Джонсон над байопиком про Леннона.

Картина получит название Back to Black — по аналогии с главным альбомом в карьере артистки. Ожидается, что в ленте раскроют подробности о жизни и творчестве Эми Уайнхаус, которая начинала как подающая надежды джазовая певица из Северного Лондона, а стала музыкальной суперзвездой и шестикратной обладательницей «Грэмми». Жизнь популярной вокалистки оборвалась в 27 лет. Она долгое время боролась с алкогольной и наркотической зависимостью, но так и не смогла одержать победу.

Сообщается, что семья Уайнхаус подписала контракт на создание биографического фильма ещё в 2018 году. Тогда предполагалось, что сценарий напишет Джофф Дин. На главную роль рассматривалась Леди Гага, однако, по информации таблоида The Sun, отец исполнительницы Митчелл Уайнхаус был против её кандидатуры. Он считал, что певица не подходит на роль, несмотря на восторженные отзывы о картине «Звезда родилась». Уайнхаус заявлял, что был бы не против увидеть в роли своей дочери кого-то неизвестного.

«Готов поспорить, что это будет малоизвестная, молодая актриса из Англии — лондонская кокни, внешне чем-то напоминающая Эми, — цитирует The Sun Митчелла Уайнхауса. — Мы хотим, чтобы Эми изобразили такой, какой она была: весёлой, выдающейся, очаровательной и ужасной личностью. Самому мне нет смысла снимать этот фильм, потому что я её отец. Но очень важно найти правильных людей, и мы это сделаем».

После смерти артистки в 2011 году кинематографисты пытались рассказать её историю, но в конечном итоге ни один из игровых проектов не был доведён до конца.

В 2015-м режиссёр Азиф Кападиа выпустил документальный фильм «Эми», который содержал интервью с близкими и друзьями Уайнхаус, видео из личных архивов семьи певицы, а также уникальные неизвестные записи её песен. Картина получила множество наград, в том числе взяла «Оскар» как лучший документальный фильм.

Изначально родственники исполнительницы согласились на съёмки документальной картины и дали доступ к архивным видео их семьи. Но в процессе работы Митчелл Уайнхаус заметил, что создатели фильма делают акцент больше на негативных аспектах жизни артистки, а предоставленные кадры были смонтированы так, что искажали реальные факты о певице, особенно в последние три года её жизни. Отец Уайнхаус тогда заявлял, что фанатам его дочери не стоит воспринимать всерьёз то, что показано на экране.

Предстоящая лента Back to Black, в отличие от оскароносной «Эми», получила полную поддержку Митчелла Уайнхауса.

Помимо этого отец, мать и другие близкие покойной вокалистки участвовали в создании документального фильма Reclaiming Amy, вышедшего в 2021 году к десятилетию со дня смерти певицы.

Также о жизни артистки можно узнать из книги Дженис Уайнхаус, матери Эми. В ней говорится о детстве певицы, начале любви к музыке и об обратной стороне успеха. В России произведение вышло под названием «Моя любимая Эми. История о том, как я дважды потеряла свою дочь».

«Откровенная, светлая и местами очень горькая история матери, которая обожала свою дочь, но не смогла спасти её», — сказано в аннотации к книге.

Эми Уайнхаус родилась в 1983 году. Близкие вспоминают, что в детстве она любила слушать Фрэнка Синатру вместо колыбельных, а на уроках часто забывалась и начинала напевать мелодии, чем злила преподавателей. До обретения мировой славы артистка успела создать вместе с подругой свою рэп-группу Sweet 'n' Sour, поработать журналистом на телеканале World Entertainment News Network и солировать в коллективе Bolsha.

Её дебютный альбом под названием Frank был выпущен в 2003 году. Джаз в современной обработке понравился слушателям, и в 2004-м альбом получил номинацию на премию BRIT Awards.

Следующая пластинка артистки оказалась ещё более успешной. При создании Back to Black Уайнхаус вдохновлялась творчеством музыкальных групп 1960-х. Релиз альбома состоялся в 2006 году. Диск получил множество положительных отзывов критиков. На 50-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» альбом заработал пять статуэток.

В 2011 году вышел посмертный альбом Lioness: Hidden Treasures, в который вошли не изданные ранее треки.