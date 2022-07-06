Несуразные шутки и перегруженный сюжет: за что ругают новый фильм Marvel «Тор: Любовь и гром»

В июле на большие экраны выходит новый супергеройский фильм «Тор: Любовь и гром» режиссёра Тайки Вайтити. Зарубежные кинокритики встретили картину значительно прохладнее, чем предыдущий полнометражный проект о Громовержце. Эксперты нелестно отзываются о жанровых метаниях ленты — от душераздирающей драмы до низкосортной комедии, сюжетных элементах, а также о визуальном оформлении картины. Согласно первым отзывам, новый «Тор» стал одним из худших фильмов кинематографической вселенной Marvel.

В июле в прокат в ряде стран выходит новый фильм кинематографической вселенной Marvel «Тор: Любовь и гром». Режиссёром выступил оскароносный новозеландский постановщик Тайка Вайтити, известный по фильмам «Кролик Джоджо» и «Реальные упыри». Он же снял ленту «Тор: Рагнарёк».

Новый фильм о Боге-громовержце Торе был прохладно встречен зарубежными кинокритиками. На портале Rotten Tomatoes рейтинг ленты составляет 71%, в то время как средняя оценка предыдущего проекта про супергероя, «Тор: Рагнарёк», — 93%. Таким образом, «Тор: Любовь и гром» стал одним из самых низкооценённых фильмов Marvel — ещё более слабый результат у картин «Вечные» (47%), «Тор 2: Царство тьмы» (66%) и «Невероятный Халк» (67%).

По сюжету, Горр (Кристиан Бейл), после потери близких поклявшийся убить всех богов, похищает детей из Нового Асгарда, чтобы заманить в ловушку свою очередную мишень — Тора (Крис Хемсворт). Громовержец в компании Валькирии (Тесса Томпсон), воина Корга (Тайка Вайтити) и экс-возлюбленной Джейн Фостер (Натали Портман) отправляется спасать детей. В то же время Тор страдает из-за личных проблем: он надеется на воссоединение с Джейн, с которой они, по его подсчётам, не виделись восемь лет, семь месяцев и шесть дней, но та больна раком четвёртой стадии.

© Кадр из фильма «Тор: Любовь и гром»

Образ Фостер в ленте претерпел изменения: к её выдающимся интеллектуальным способностям (она — учёный-астрофизик и кандидат на получение Нобелевской премии) в новом фильме прибавились суперспособности: теперь героиня — Могучий Тор. Собрав разбитые остатки молота Мьёльнира воедино, Джейн становится его хозяйкой. Молот одаривает Джейн суперспобоностями Тора, а Тор-Хемсворт возвращается к своему топору Громобою. Изменения коснулись и внешности Джейн, сменившей цвет волос на блонд.

«Овладев мистической силой этого молота, она стала Могучим Тором. Не просто супергероем, похожим на Тора. Теперь она и есть Тор, что, как вы догадываетесь, не очень-то и нравится самому Громовержцу. Не имея молота, он орудует зачарованным топором под названием Громобой, но, увы, это совсем не то», — объясняет Оуэн Глейберман в Variety.

Тот факт, что Джейн овладела не только молотом Тора, но и его именем, приводит к «нескольким остроумным обменам колкостями», пишет Глейберман. Впрочем, по его словам, герои «наполнены энергией, сексуальностью и задором. Не складывается впечатления, что они друг другу противники».

© Кадр из фильма «Тор: Любовь и гром»

Сразу несколько кинокритиков отмечают в фильме обилие низкосортного юмора. Ник Шагер, обозреватель The Daily Beast, пишет, что драматический сюжет разбавляется несуразными шутками, которые только портят впечатление от фильма. Вставленные не к месту, они порой утомительны, а старания Вайтити сделать «всё крутым» приводят к перенасыщению сюжета и не оставляют возможности выдержать паузу, чтобы зрители могли испытать веселье или волнение от происходящего на экране.

Рецензенты отмечают, что фильм сделан прежде всего ради удовлетворения рыночного спроса. По мнению Скотта Тобиаса, критика The Reveal, попытка Вайтити вернуться к дерзкому юмору ленты «Тор: Рагнарёк» не увенчалась успехом.

«Тайка Вайтити пытается воспроизвести грубоватый юмор, которым отличался «Тор: Рагнарёк», но эта непринуждённость воспринимается скорее как безразличие,— пишет критик. — Сейчас он (Тор. — RT) превратился в божество, ориентированное сугубо на рынок».

По словам эксперта, зрителям не нужен был ещё один «Тор», достаточно было и того, что показали в предыдущих проектах.

Критик считает, что большинству фильмов, в том числе «Тору: Любовь и гром», не хватает элементов, которые докажут, что людям, вовлечённым в процесс их создания, небезразлична история, которую они рассказывают. По мнению эксперта, Вайтити считает достаточным собрать в кучу множество жанров, чтобы увлечь зрителя.

«Любовь и гром» не должен ощущаться как двухчасовой эпизод какого-нибудь несуществующего комедийного экшн-шоу», — заключил Тобиас.

К слову, в интервью журналу Rolling Stone Тайка Вайтити признавался, что хотел бы, чтобы «Рагнарёк» не был столь успешным: установив высокую планку, тяжело снова соответствовать такому уровню. Во втором проекте о Торе, по словам режиссёра, он хотел дать истории другое направление и сконцентрироваться на романтике. По мнению Вайтити, фанаты меньше всего ожидали увидеть влюблённого Тора.

© Кадр из фильма «Тор: Любовь и гром»

Скотт Тобиас согласен с тем, что химия главной пары была одним из лучших аспектов оригинального «Тора», однако несмотря на старания Вайтити сохранить любовную лирику, болезнь Джейн и новые суперспособности портят динамику романтических отношений между ними. По мнению эксперта, с таким раскладом, фильм подойдёт лишь для того, чтобы убить время. Кроме того, ему не понравились визуальные решения проекта.

«Любовь и гром» выглядит отвратительно — яркость изображения такая, что подходит скорее для телевизоров, выставленных на продажу в магазине бытовой техники, чем для кинотеатра», — считает Тобиас.

Дэвид Руни из The Hollywood Reporter также отметил, что недостатки присутствуют в том числе в визуальном оформлении ленты: на его взгляд, Новый Асгард с поездками на лодке викингов похож на Диснейленд, а переизбыток компьютерной графики делает фильм почти анимационным.

Тем не менее, некоторые эксперты выделяют и положительные черты нового «Тора». Шарлотта О’Салливан из Evening Standart пишет, что «Любовь и гром» не так хорош как «Рагнарёк» и явно уступает ему во многих отношениях, но если не сравнивать эти два проекта, то последний в целом получился довольно неплохим и забавным.

По мнению автора The Times Эда Поттона, «в сиквеле новозеландского режиссёра-сценариста может и нет той дерзкой искры, которой отличался предыдущий фильм, но он всё равно изобилует сюрреалистической зрелищностью, дурашливостью в стиле «Монти Пайтон» и обезоруживающей эмоциональностью».

Энн Хорнадей из Washington Post отметила, что Вайтити наполнил фильм той же дешёвой эстетикой, которая придавала его предыдущим работам сдержанный шарм. Кинокритик добавила, что шутки, боевые действия и сверхъестественные радужные мосты кому-то могут показаться заезженными, но в данном случае они вполне органичны.

Глейберману тоже скорее понравился послдений фильм Вайтити — как раз благодаря легкомыслию и неожиданному, порой чудаковатому сюжету.

«Как и «Рагнарёк», он («Любовь и гром».— RT) отличается необычайной приземлённостью, которая оправдывает шутовство. Вайтити понимает, что если ты не высмеиваешь фильм Marvel в процессе его создания, то, вероятно, относишься к нему серьёзнее, чем зрители», — пишет эксперт.

Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» состоялась 23 июня, в июле во многих странах он выходит в широкий прокат. Российским зрителям не удастся посмотреть фильм в кинотеатрах из-за отказа крупных голливудских студий показывать свои новые проекты на территории страны. По той же причине предыдущий фильм Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» тоже не вышел на больших экранах в России, но в настоящий момент он доступен для просмотра на порталах Zetflix и LordFilm.