Центробанк России сообщил о штатной работе сервисов после проведения технических работ

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Сервисы Центробанка России в настоящее время работают в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе регулятора, ранее наблюдалось замедление обработки операций из-за технических работ.
Центробанк России сообщил о штатной работе сервисов после проведения технических работ
  • РИА Новости

«С 09:38 мск все сервисы платёжной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений работают в обычном режиме», — говорится в заявлении.

Ранее в ЦБ предупреждали, что часть операций может проходить медленнее из-за проведения технических работ.

29 апреля Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляционное давление в стране в последние две недели стабилизировалось.

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