Центробанк России сообщил о штатной работе сервисов после проведения технических работ
- РИА Новости
«С 09:38 мск все сервисы платёжной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений работают в обычном режиме», — говорится в заявлении.
Ранее в ЦБ предупреждали, что часть операций может проходить медленнее из-за проведения технических работ.
29 апреля Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляционное давление в стране в последние две недели стабилизировалось.