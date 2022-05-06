Центробанк России сообщил о штатной работе сервисов после проведения технических работ

Сервисы Центробанка России в настоящее время работают в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе регулятора, ранее наблюдалось замедление обработки операций из-за технических работ.

«С 09:38 мск все сервисы платёжной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений работают в обычном режиме», — говорится в заявлении.

Ранее в ЦБ предупреждали, что часть операций может проходить медленнее из-за проведения технических работ.

29 апреля Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляционное давление в стране в последние две недели стабилизировалось.