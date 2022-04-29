ЦБ России рассматривает возможность дальнейшего смягчения валютных ограничений

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор рассматривает возможность дальнейшего смягчения валютных ограничений.
ЦБ России рассматривает возможность дальнейшего смягчения валютных ограничений
  • РИА Новости

Так, например, Центробанк изучает возможность обнуления обязательной продажи валютной выручки для несырьевых экспортёров.

«Сейчас мы предложили правительственной комиссии рассмотреть следующий шаг. Для несырьевых, неэнергетических экспортёров, в принципе, можно уже обнулить обязательную продажу валютной выручки, а для сырьевых — снизить до 50%», — цитирует её ТАСС. 

Регулятор также считает важным отказаться от обязательной продажи валютной выручки, если она поступает в валютах дружественных стран.

Вместе с тем ЦБ предложил, чтобы экспортёры, которые тратят выручку на приобретение импорта, тоже освобождались от необходимости продажи.

Ранее Набиуллина заявила, что привязка курса рубля к золоту не обсуждается.

В апреле экономист и финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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