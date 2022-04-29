ЦБ России рассматривает возможность дальнейшего смягчения валютных ограничений

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор рассматривает возможность дальнейшего смягчения валютных ограничений.

Так, например, Центробанк изучает возможность обнуления обязательной продажи валютной выручки для несырьевых экспортёров.

«Сейчас мы предложили правительственной комиссии рассмотреть следующий шаг. Для несырьевых, неэнергетических экспортёров, в принципе, можно уже обнулить обязательную продажу валютной выручки, а для сырьевых — снизить до 50%», — цитирует её ТАСС.

Регулятор также считает важным отказаться от обязательной продажи валютной выручки, если она поступает в валютах дружественных стран.

Вместе с тем ЦБ предложил, чтобы экспортёры, которые тратят выручку на приобретение импорта, тоже освобождались от необходимости продажи.

Ранее Набиуллина заявила, что привязка курса рубля к золоту не обсуждается.

В апреле экономист и финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.