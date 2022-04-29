ЦБ России рассматривает возможность дальнейшего смягчения валютных ограничений
- РИА Новости
Так, например, Центробанк изучает возможность обнуления обязательной продажи валютной выручки для несырьевых экспортёров.
«Сейчас мы предложили правительственной комиссии рассмотреть следующий шаг. Для несырьевых, неэнергетических экспортёров, в принципе, можно уже обнулить обязательную продажу валютной выручки, а для сырьевых — снизить до 50%», — цитирует её ТАСС.
Регулятор также считает важным отказаться от обязательной продажи валютной выручки, если она поступает в валютах дружественных стран.
Вместе с тем ЦБ предложил, чтобы экспортёры, которые тратят выручку на приобретение импорта, тоже освобождались от необходимости продажи.
Ранее Набиуллина заявила, что привязка курса рубля к золоту не обсуждается.
В апреле экономист и финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.