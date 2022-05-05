Глава Минэкономики ФРГ допустил дефицит бензина из-за эмбарго на российскую нефть

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в эфире RTL Direkt допустил возможный дефицит бензина в стране из-за эмбарго на нефть из России.

«К сожалению, нельзя исключать, что действительно возникнет дефицит. Мы сможем решить это, но может произойти так, что ограниченное количество времени будет слишком мало нефти и потому слишком мало бензина. Этого нельзя исключать», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что восточная часть Германии зависит от НПЗ в Шведте, который получает энергоресурсы из России.

Хабек также не исключил, что введение ЕС эмбарго на российскую нефть может привести к росту цен.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала 4 мая новый пакет санкций с пунктом поэтапного запрета на российскую нефть.

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