FT: частные НПЗ КНР тайно покупают нефть из России

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Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая тайно закупают российскую нефть, чтобы избежать санкций США, сообщает газета Financial Times.

«Покупки частных китайских нефтеперерабатывающих заводов показывают, как некоторые импортеры обходят традиционные пути доступа к дешевой российской нефти, помогая Пекину оставаться в тени, пока Запад обрушивает на Москву санкции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник НПЗ в Шаньдуне заявил, что с момента начала спецоперации на Украине не раскрывал публично данные о сделках с российскими поставщиками нефти.

Ранее советник госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что России «будет нелегко» найти альтернативных покупателей для собственных энергоресурсов, а поставки в Китай будут затрудняться отсутствием инфраструктуры.

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