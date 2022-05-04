FT: частные НПЗ КНР тайно покупают нефть из России

Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая тайно закупают российскую нефть, чтобы избежать санкций США, сообщает газета Financial Times.

«Покупки частных китайских нефтеперерабатывающих заводов показывают, как некоторые импортеры обходят традиционные пути доступа к дешевой российской нефти, помогая Пекину оставаться в тени, пока Запад обрушивает на Москву санкции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник НПЗ в Шаньдуне заявил, что с момента начала спецоперации на Украине не раскрывал публично данные о сделках с российскими поставщиками нефти.

Ранее советник госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что России «будет нелегко» найти альтернативных покупателей для собственных энергоресурсов, а поставки в Китай будут затрудняться отсутствием инфраструктуры.