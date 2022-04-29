В США заявили, что России «будет нелегко» найти новых покупателей для энергоресурсов

России «будет нелегко» найти альтернативных покупателей для собственных энергоресурсов, а поставки в Китай будут затрудняться отсутствием инфраструктуры, заявил в интервью Financial Times советник госдепартамента США Дерек Шолле.

«России будет нелегко найти альтернативных покупателей для её энергоресурсов. В ближайшее время Китай также не будет хорошим вариантом, учитывая отсутствие инфраструктуры, позволяющей России поставлять свой газ в эту страну», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шолле, европейские страны «чётко дали понять», что откажутся от российских энергоносителей.

Он также отметил, что США вместе с Евросоюзом работают над устранением возможных лазеек в санкциях, позволяющих закупать российский газ.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что часть импортирующих российский природный газ компаний Европы согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не все говорят об этом честно и распространяют через СМИ ложную информацию о позиции.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya подчеркнул, что большинство партнёров России перешли на способ оплаты газа в рублях.