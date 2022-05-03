Тиньков заявил, что заберёт бренды Tinkoff и La Datcha из России

Бизнесмен Олег Тиньков заявил о намерении увести из России бренды Tinkoff и La Datcha.

«Прощай «Тинькофф Банк», прощай Россия... Я забираю из страны бренды Tinkoff and La Datcha. Они принадлежат моей семье», — написал он на своей странице в Instagram*.

Ранее бизнесмен на своей странице в социальной сети выступил с критикой спецоперации на Украине.

«Тинькофф Банк» отказался комментировать заявление, назвав слова предпринимателя «личным мнением».

22 апреля «Тинькофф Банк» сообщил о планах провести ребрендинг и отказаться от старого бренда в 2022 году.

Позже компания «Интеррос» приобрела 35% акций группы «Тинькофф», cделка получила согласование Центрального банка.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.