Тиньков заявил, что заберёт бренды Tinkoff и La Datcha из России

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Бизнесмен Олег Тиньков заявил о намерении увести из России бренды Tinkoff и La Datcha.
Тиньков заявил, что заберёт бренды Tinkoff и La Datcha из России
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Прощай «Тинькофф Банк», прощай Россия... Я забираю из страны бренды Tinkoff and La Datcha. Они принадлежат моей семье», — написал он на своей странице в Instagram*.

Ранее бизнесмен на своей странице в социальной сети выступил с критикой спецоперации на Украине.

«Тинькофф Банк» отказался комментировать заявление, назвав слова предпринимателя «личным мнением».

22 апреля «Тинькофф Банк» сообщил о планах провести ребрендинг и отказаться от старого бренда в 2022 году.

Позже компания «Интеррос» приобрела 35% акций группы «Тинькофф», cделка получила согласование Центрального банка.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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