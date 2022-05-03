Тиньков заявил, что заберёт бренды Tinkoff и La Datcha из России
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
«Прощай «Тинькофф Банк», прощай Россия... Я забираю из страны бренды Tinkoff and La Datcha. Они принадлежат моей семье», — написал он на своей странице в Instagram*.
Ранее бизнесмен на своей странице в социальной сети выступил с критикой спецоперации на Украине.
«Тинькофф Банк» отказался комментировать заявление, назвав слова предпринимателя «личным мнением».
22 апреля «Тинькофф Банк» сообщил о планах провести ребрендинг и отказаться от старого бренда в 2022 году.
Позже компания «Интеррос» приобрела 35% акций группы «Тинькофф», cделка получила согласование Центрального банка.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.