В Греции начали строить плавучий терминал СПГ в рамках отказа от газа из России

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На севере Греции, в Александруполисе, приступили к строительству плавучего терминала СПГ, способствующего поэтапному отказу ЕС от газа из России.
В Греции начали строить плавучий терминал СПГ в рамках отказа от газа из России
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Интерфакс, церемонию по случаю начала работ 3 мая посетит глава Евросовета Шарль Мишель, президент Сербии Александр Вучич, премьеры Болгарии и Северной Македонии Кирил Петков и Димитар Ковачевски.

«Плавучий терминал СПГ в Александруполисе поможет достичь цели ЕС по поэтапному отказу от российского газа как можно скорее, как было решено Европейским советом в марте», — заявил официальный представитель председателя Евросовета Баренд Лейтс.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее заявил, что европейская экономика не может полностью отказаться от поставок российского природного газа.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что часть импортирующих российский природный газ компаний Европы согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не все говорят об этом честно.

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