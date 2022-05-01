Власти Чехии заявили о рекордной заполненности газохранилищ страны

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела сообщил, что в подземных газохранилищах республики накоплено более 1 млрд куб. м природного газа, они наполнены на 30%, что на 1 мая является рекордным показателем в истории.

«Чехия накопила в своих газохранилищах более 1 млрд куб. м природного газа. Они наполнены на 30%, что является историческим максимумом на 1 мая», — цитирует ТАСС Сикелу.

По его словам, к концу месяца газохранилища должны быть заполнены более чем на 50%.

Ранее премьер-министр Чехии Пётр Фиала заявил, что Прага не намерена платить за российский газ в рублях.

До этого сообщалось, что Австрия приняла новые условия России по оплате газа, а итальянская энергетическая компания Eni SpA изъявила готовность открыть рублёвый счёт в Газпромбанке в рамках требования России об оплате газа в местной валюте.