Японский банкир высказался о последствиях в случае эмбарго на поставки газа из России

Главный экономист банка «Мидзухо» Сюнсукэ Кобаяси в интервью Nihon Keizai высказал мнение, что если российский газ исчезнет с рынка, то это приведёт к «концу света».

Эксперт объяснил, что если будет введено эмбарго на газ из России, то трубопроводы будут простаивать. Придётся строить новые газопроводы, необходимые установки для сжижения, а также средства транспортировки.

При этом, эксперт считает, что с нефтью и углём таким проблем не возникнет, поскольку это сырьё может приобрести Китай.

Именно нехватка газа, по мнению эксперта, приведёт к конкуренции на рынке и увеличению спроса на уголь, нефть и сжиженный природный газ (СПГ).

Банкир также подчеркнул важность российского газа.

«Потому что для людей это вопрос жизни и смерти. В результате отключения электроэнергии из строя выйдет больничное оборудование. Зимой люди могут замёрзнуть до смерти», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что «Газпром» приостановил поставки «голубого топлива» в Польшу и Болгарию.