Японский банкир высказался о последствиях в случае эмбарго на поставки газа из России
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Эксперт объяснил, что если будет введено эмбарго на газ из России, то трубопроводы будут простаивать. Придётся строить новые газопроводы, необходимые установки для сжижения, а также средства транспортировки.
При этом, эксперт считает, что с нефтью и углём таким проблем не возникнет, поскольку это сырьё может приобрести Китай.
Именно нехватка газа, по мнению эксперта, приведёт к конкуренции на рынке и увеличению спроса на уголь, нефть и сжиженный природный газ (СПГ).
Банкир также подчеркнул важность российского газа.
«Потому что для людей это вопрос жизни и смерти. В результате отключения электроэнергии из строя выйдет больничное оборудование. Зимой люди могут замёрзнуть до смерти», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что «Газпром» приостановил поставки «голубого топлива» в Польшу и Болгарию.