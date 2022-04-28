Блинкен прокомментировал приостановку поставок российского газа Болгарии и Польше

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение компании «Газпром» о приостановке поставок российского газа в Болгарию и Польшу.
Блинкен прокомментировал приостановку поставок российского газа Болгарии и Польше
  • AP

«Одностороннее нарушение «Газпромом» газовых контрактов с Болгарией и Польшей является ещё одним примером того, как Россия использует энергетику в качестве оружия, это демонстрирует ненадёжность России как поставщика энергоносителей», — написал Блинкен в Twitter.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.

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