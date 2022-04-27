Bloomberg: в ФРГ назвали условия поддержки запрета на поставки российской нефти

В Германии назвали условие для поддержания эмбарго на поставки российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.

По данным агентства, в Берлине готовы выступить за введение запрета в случае, если он будет постепенным.

Отмечается, что речь идёт о значительном изменении позиции ФРГ по данному вопросу — ранее в стране были уверены, что любые действия в отношении поставок энергоносителей больше нанесут вреда Европе, чем России.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что эмбарго на газ из России имело бы серьёзные последствия для Германии и Европы.

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер подчеркнул, что после окончания спецоперации на Украине «придётся вновь взаимодействовать с Россией».