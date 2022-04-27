Экономист Беляев прокомментировал прогноз по инфляции в России

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал заявление главы Счётной палаты Алексея Кудрина о том, что, согласно базовому сценарию Минэкономразвития, инфляция в России в текущему году составит 20,7%.

«Всё зависит от того, по какому кругу товаров мы считаем эту инфляцию, какой круг товаров выбрал Кудрин для того, чтобы выйти на цифру 20,7%. Если он взял узкую группу потребительских товаров, которые потребляются каждый день, которые людям нужны каждый день, тогда, может быть, эти 20% могут получиться», — пояснил экономист.

По его словам, по товарам, от которых невозможно отказаться, наблюдается более ускоренный рост цен.

«Потому что торговые сети, понимая, что люди не могут отказаться от этих товаров, повышают цены фактически по своему усмотрению, без сдерживающего центра», — добавил Беляев.

При этом он подчеркнул, что российская экономика находится не в критическом состоянии, а в периоде стабилизации.

«Можно прийти к выводу, что пока мы живём нормально и при нормальном управлении экономикой, понимании перспектив, как она должна развиваться, и применении адекватных инструментов, она может получить стабилизацию», — сообщил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что инфляция в России по базовому прогнозу составит 20,7% в 2022 году.