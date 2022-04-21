Аналитики ЦБ ждут замедления годовой инфляции в России в 2023 году

Устойчивое замедление годовой инфляции в России произойдёт в 2023 году, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чём говорят тренды».

«Годовая инфляция будет продолжать возрастать из-за эффектов базы, но в меньшей степени, чем в марте. Её устойчивое замедление произойдёт в 2023 году», — цитирует РИА Новости бюллетень.

Отмечается, что это создаст основу для возвращения инфляции к цели 4% в среднесрочной перспективе.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в России стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля.