Глава ЕК назвала прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии неприемлемым

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прекращение поставок газа в страны Евросоюза неоправданно и неприемлемо.

«Заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа потребителям в Европе в одностороннем порядке является очередной попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа. Это неоправданно и неприемлемо», — цитирует её ТАСС.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Также российская компания указала, что сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.