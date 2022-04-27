Глава ЕК назвала прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии неприемлемым

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прекращение поставок газа в страны Евросоюза неоправданно и неприемлемо.
Глава ЕК назвала прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии неприемлемым
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«Заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа потребителям в Европе в одностороннем порядке является очередной попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа. Это неоправданно и неприемлемо», — цитирует её ТАСС.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Также российская компания указала, что сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.

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