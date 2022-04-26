Аналитик Федосова объяснила отказ властей Польши платить за российский газ в рублях

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала заявление властей Польши об отказе платить за российский газ в рублях.
Аналитик Федосова объяснила отказ властей Польши платить за российский газ в рублях
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Федосова отметила, что Польша запаслась газом в хранилищах на 75—80% и может «дать фору» Германии, у которой только 33%.

«Тем не менее на публику поляки могут продолжать информационное бравирование, параллельно закупая российский газ по реверсу от той же Германии», — рассказала эксперт.

Как пояснила аналитик, почти вся Европа нацелилась на переориентацию источников энергии, и, по её мнению, если поляки готовы дополнительно платить за реверс, нужно предоставить им такую возможность.

«Пока Россия накапливает рублёвую выручку для долгосрочного экономического маневрирования», — заключила она.

Ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский заявил, что Варшава не намерена соглашаться на оплату за российский газ в рублях.

По его словам, Польша в состоянии «в любой момент отказаться от поставок газа».

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