Власти Польши заявили об отказе платить за российский газ в рублях

Представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский заявил, что Варшава не намерена соглашаться на оплату за российский газ в рублях.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не заплатим», — сказал Наимский, отвечая на вопрос журналистов, согласится ли Польша на российские условия.

По его словам, рассматриваются все возможности и риски.

«В случае необходимости и принятия соответствующего решения мы в состоянии в любой момент отказаться от поставок газа. Мы готовы к действиям российской стороны, предусматривающим возможность остановки поставок», — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Польши ввели санкции в отношении «Газпрома» и НОВАТЭКа.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.