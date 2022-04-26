Власти Польши заявили об отказе платить за российский газ в рублях

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Представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский заявил, что Варшава не намерена соглашаться на оплату за российский газ в рублях.
Власти Польши заявили об отказе платить за российский газ в рублях
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Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не заплатим», — сказал Наимский, отвечая на вопрос журналистов, согласится ли Польша на российские условия.

По его словам, рассматриваются все возможности и риски.

«В случае необходимости и принятия соответствующего решения мы в состоянии в любой момент отказаться от поставок газа. Мы готовы к действиям российской стороны, предусматривающим возможность остановки поставок», — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Польши ввели санкции в отношении «Газпрома» и НОВАТЭКа.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.

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