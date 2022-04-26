Аналитик Митрахович оценил позицию властей Польши по оплате российского газа в рублях

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление властей Польши об отказе платить за российский газ в рублях.

«Они могут отказаться платить по предложенной Россией схеме, в таком случае есть вероятность прерывания поставок российского газа в Польшу. Тогда они будут вынуждены использовать хранилища, которые у них заполнены на больший процент, чем в других странах Европы, но всё равно Польше придётся испытать стресс без российского газа», — пояснил эксперт.

По его словам, власти будут вынуждены ограничить работу промышленных предприятий, особенно таких, которые потребляют много газа, например компании Azoty.

«Они рассчитывают на ввод (в эксплуатацию. — RT) газопровода Baltic Pipe из Норвегии... Но надо понимать, что Baltic Pipe лишь перенаправляет норвежский газ с немецкого рынка на польский... Он должен быть запущен в конце года, и то, возможно, сразу не на полную мощность», — рассказал Митрахович.

Специалист также допустил, что Польша будет оплачивать газ по схеме, которую предложила Россия, но просто «не будет говорить вслух» об этом.

Ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский заявил, что Варшава не намерена соглашаться на оплату за российский газ в рублях.

По его словам, Польша в состоянии «в любой момент отказаться от поставок газа».