Аналитик Юшков рассказал о последствиях для Польши в случае отказа от российского газа

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Польше заявили о готовности к отказу от импорта российского газа.

«С одной стороны, Польша из отопительного сезона выходит в хорошем состоянии, потому что она как раз таки всю зиму активно закупала российский газ, благодаря чему экономила на том, что у них есть в подземных хранилищах. Но, с другой стороны, подземные хранилища у них небольшие, поэтому на них долго и не протянешь. Это скорее элемент баланса на момент всплеска потребления», — считает аналитик.

По его мнению, Польша делает ставку на СПГ-терминал, который позволит получать примерно 5 млрд кубов газа в год.

«Как они могут заменить российский газ? Набрать ещё 2,5 млрд кубов за счёт СПГ-терминала, а дальше надо будет запускать газопровод Baltic Pipe, который они сейчас строят и предполагают закончить к октябрю. Но проблема в том, что они не могут пока законтрактовать нужные объёмы», — добавил Юшков.

Он также отметил, что Польша не сможет отказаться от российского газа «без сокращения потребления газа внутри страны».

«Если ты отказываешься от российского газа, то тебе надо где-то найти ещё дополнительный СПГ. А он сейчас в дефиците, значит, надо будет за него переплачивать… Либо придётся останавливать какие-то предприятия или увеличивать потребление угля. Но это тоже проблематично, потому что основным поставщиком угля в Польшу была Россия», — заключил собеседник RT.

Ранее глава газотранспортного оператора Gaz-System Томаш Стемпень заявил, что Польша готова отказаться от импорта российского газа.

По его словам, на данный момент польские хранилища газа заполнены почти на 80%.