В Польше заявили о готовности к отказу от импорта российского газа
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«Сегодня, в апреле 2022 года, газовая система Польши готова на такое обстоятельство, как перекрытие всех восточных входов в Польшу без необходимости запуска какого-то кризисного управления, без необходимости ограничения поставок для потребителей», — цитирует РИА Новости Стемпеня.
По его словам, на данный момент польские хранилища газа заполнены почти на 80%.
Он также заявил о наличии альтернативных источников газа.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в вопросе покупки российского газа за рубли будет исходить из того, разрешила ли это делать Еврокомиссия.