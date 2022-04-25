В Польше заявили о готовности к отказу от импорта российского газа

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Польша готова отказаться от импорта российского газа, заявил глава газотранспортного оператора страны Gaz-System Томаш Стемпень.
В Польше заявили о готовности к отказу от импорта российского газа
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«Сегодня, в апреле 2022 года, газовая система Польши готова на такое обстоятельство, как перекрытие всех восточных входов в Польшу без необходимости запуска какого-то кризисного управления, без необходимости ограничения поставок для потребителей», — цитирует РИА Новости Стемпеня.

По его словам, на данный момент польские хранилища газа заполнены почти на 80%.

Он также заявил о наличии альтернативных источников газа.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в вопросе покупки российского газа за рубли будет исходить из того, разрешила ли это делать Еврокомиссия.

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