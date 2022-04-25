В Uniper заявили, что считают возможной оплату российского газа в евро

Представитель немецкой компании Uniper заявил, что концерн считает возможным в будущем оплачивать российский газ в евро. Об этом сообщил Bloomberg.

По словам представителя концерна, к такому выводу в компании пришли «после первоначальной, необязывающей оценки».

«Мы по-прежнему считаем, что соответствующая обработка платежей [в евро] в будущем возможна», — приводит заявление ТАСС.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что европейские компании могут согласиться на систему оплаты российского газа в рублях, не нарушая антироссийских санкций.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.