Аналитик Юшков рассказал о зависимости Германии от поставок российского газа

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков рассказал о зависимости экономики Германии от поставок газа из России.

«Германия выступает крупнейшим покупателем российского газа и у неё нет ни одного СПГ-терминала, то есть, страна весь газ покупает только по трубопроводам», — заявил он агентству «Прайм».

Юшков отметил, что, кроме России, поставщиками газа в ФРГ являются Норвегия и Нидерланды.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц также выразил мнение, что эмбарго на газ из России имело бы серьёзные последствия для Германии и Европы.

Генеральный директор объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартин Ванслебен заявил, что введение эмбарго на газ из России стало бы для ФРГ катастрофой.

Профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею Европы о нефтяном эмбарго.