Представители бизнес-индустрии на фоне попыток Запада снизить импорт энергоносителей из России заявили, что Великобритания может стать ведущим поставщиком экотоплива на основе растительного масла и отходов для самолётов.

Как сообщает газета Mail on Sunday, под этим подразумевается «экологичное авиационное топливо» (Sustainable Aviation Fuel, SAF. — RT).

Согласно заявлению группы Global Britain Commission, для большинства самолётов топливо приходит из Роттердама, снабжаемого Россией. По мнению гендиректора Heathrow Джона Холланда-Кэя, ситуация на Украине показала уязвимость в поставках, а SAF был бы успешным проектом.

Специалисты Библиотеки палаты общин британского парламента ранее проанализировали уровень цен на энергоносители за последний год и допустили дальнейший рост счетов для потребителей в октябре 2022 года.

Как отмечал посол России в Великобритании Андрей Келин, антироссийские санкции, введённые британскими властями, ударили по рядовым жителям королевства, многие предприятия в стране могут обанкротиться.