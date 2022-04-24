В Британии заявили, что страна может стать ведущим поставщиком экотоплива для самолётов
- Gettyimages.ru
Как сообщает газета Mail on Sunday, под этим подразумевается «экологичное авиационное топливо» (Sustainable Aviation Fuel, SAF. — RT).
Согласно заявлению группы Global Britain Commission, для большинства самолётов топливо приходит из Роттердама, снабжаемого Россией. По мнению гендиректора Heathrow Джона Холланда-Кэя, ситуация на Украине показала уязвимость в поставках, а SAF был бы успешным проектом.
Специалисты Библиотеки палаты общин британского парламента ранее проанализировали уровень цен на энергоносители за последний год и допустили дальнейший рост счетов для потребителей в октябре 2022 года.
Как отмечал посол России в Великобритании Андрей Келин, антироссийские санкции, введённые британскими властями, ударили по рядовым жителям королевства, многие предприятия в стране могут обанкротиться.