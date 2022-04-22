В МВФ допустили ухудшение прогнозов мирового роста из-за новых санкций против России
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«Может возникнуть ситуация, при которой санкции могут усилиться, и можно ожидать очередного повышения цен на энергоносители. Тогда вы сможете легко увидеть, какие снижения темпов роста произойдут в следующий раз, когда мы будем привлекать внимание», — цитирует её ТАСС.
Гопинат напомнила, что в МВФ рассматривали сценарий, при котором цены на энергоносители вырастут при введении эмбарго на поставки из России.
«И в этих условиях ВВП в Европе, в Евросоюзе сократится ещё на три процентных пункта — это то, что касается 2023 года», — добавила она.
Ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что санкции против России окажут серьёзное влияние на мировой ВВП.
5 марта в заявлении МВФ отмечалось, что санкции Запада в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки.