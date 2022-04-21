В ОП объяснили заявление Минфина США о рисках запрета на импорт российской нефти

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заявление Минфина США об ущербе Европе и всему миру из-за запрета на импорт российской нефти.

«Отрицать реальность уже становится невозможно, потому что даже частичный запрет на импорт российской нефти взвинтил цены и увеличил инфляцию», — отметил эксперт.

Он добавил, что в Центральной Европе есть страны, которые зависят от российских энергоносителей.

«Исходя из этого, конечно, полный запрет на импорт российской нефти очень сильно ударит в первую очередь по промышленности, по потребителям и по ценам», — подчеркнул собеседник RT.

Он также заявил, что Россия при этом переориентирует поставки нефти на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее рассказала, что запрет на поставки российской нефти в ЕС окажет разрушительное воздействие на Европу и весь мир.