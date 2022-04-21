В ОП объяснили заявление Минфина США о рисках запрета на импорт российской нефти
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«Отрицать реальность уже становится невозможно, потому что даже частичный запрет на импорт российской нефти взвинтил цены и увеличил инфляцию», — отметил эксперт.
Он добавил, что в Центральной Европе есть страны, которые зависят от российских энергоносителей.
«Исходя из этого, конечно, полный запрет на импорт российской нефти очень сильно ударит в первую очередь по промышленности, по потребителям и по ценам», — подчеркнул собеседник RT.
Он также заявил, что Россия при этом переориентирует поставки нефти на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее рассказала, что запрет на поставки российской нефти в ЕС окажет разрушительное воздействие на Европу и весь мир.