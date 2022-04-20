Силуанов дистанционно принял участие в заседании G20 в Вашингтоне

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Глава Минфина России Антон Силуанов дистанционно принял участие в заседании министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Вашингтоне.
Силуанов дистанционно принял участие в заседании G20 в Вашингтоне
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского Минфина.

Отмечается, что стороны обсудили состояние мировой экономики и существующие риски, связанные с ростом цен на цен на продовольствие и энергоносители и высокой инфляцией.

«Действительно, ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась. Чрезмерно мягкая бюджетная и денежно-кредитная политика, проводимая последние годы в развитых странах уже в прошлом году создала инфляционное давление, а введённые против России санкционные ограничения не только ещё больше усилили его, но и привели к новым рискам в экономике», — отметил Силуанов.

Он выразил опасение, что рост цен на энергоносители и продукцию сельского хозяйства нанесёт ущерб развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов.

Силуанов подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает исполнять все контракты.

Ранее в ООН заявили о рекордных ценах на продовольствие в мире на фоне событий на Украине.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось из-за ошибок развитых стран.

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