Старший научный сотрудник Оленченко высказался о ситуации с поставками газа в Италию
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«В ЕС сегодня говорят не о нарушении, а об обходе санкций, поэтому в данной истории существует пространство для манёвра. Остаётся рассчитывать на то, что Италия будет действовать в своих интересах, а не США, которые сегодня навязывают европейским странам эмбарго поставок из России», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, основной целью таких манёвров остаётся Германия.
Ранее СМИ сообщали, что Италия откажется выполнять условия России по оплате поставок газа в рублях, в случае если это будет нарушением санкций Евросоюза.
Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.