Старший научный сотрудник Оленченко высказался о ситуации с поставками газа в Италию

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказался о ситуации с поставками газа в Италию.

«В ЕС сегодня говорят не о нарушении, а об обходе санкций, поэтому в данной истории существует пространство для манёвра. Остаётся рассчитывать на то, что Италия будет действовать в своих интересах, а не США, которые сегодня навязывают европейским странам эмбарго поставок из России», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, основной целью таких манёвров остаётся Германия.

Ранее СМИ сообщали, что Италия откажется выполнять условия России по оплате поставок газа в рублях, в случае если это будет нарушением санкций Евросоюза.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.