«Газпром» заявил о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири»
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«Растёт экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
5 апреля «Газпром» сообщил о возобновлении прокачки газа по газопроводу «Сила Сибири» после проведения ремонтных работ.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказался о перспективах сотрудничества России, КНР и Саудовской Аравии.