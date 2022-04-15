«Газпром» заявил о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

«Растёт экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

5 апреля «Газпром» сообщил о возобновлении прокачки газа по газопроводу «Сила Сибири» после проведения ремонтных работ.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказался о перспективах сотрудничества России, КНР и Саудовской Аравии.