«Газпром» заявил о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири»

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«Газпром» заявил о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
«Газпром» заявил о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири»
  • Gettyimages.ru

«Растёт экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

5 апреля «Газпром» сообщил о возобновлении прокачки газа по газопроводу «Сила Сибири» после проведения ремонтных работ.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказался о перспективах сотрудничества России, КНР и Саудовской Аравии.

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