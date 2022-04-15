Новак назвал логичным перевод расчётов за российский газ в рубли

Вице-премьер России Александр Новак назвал логичным перевод оплаты поставок российского газа в рубли, несколько покупателей уже согласились на данную схему расчётов.

«Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами — желанием со 100%-ной гарантией получить оплату за поставленный товар», — написал он в статье для журнала «Энергетическая политика».

Новак отметил, что для покупателей условия расчётов остаются максимально комфортными.

«С переводом расчётов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей, ждём решения от остальных импортёров», — подчеркнул вице-премьер.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.