Путин заявил о задержке банками недружественных стран оплаты российских энергоносителей

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Президент России Владимир Путин заявил, что банки недружественных стран задерживают оплату российских энергоносителей.
Путин заявил о задержке банками недружественных стран оплаты российских энергоносителей
  • globallookpress.com
  • © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

Об этом он сказал на совещании по вопросам нефтегазовой отрасли.

«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из недружественных стран задерживают перевод платежей. Напомню, что уже поставлена задача перевести расчёты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро», — заявил Путин.

31 марта Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами

По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.

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