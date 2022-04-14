Путин заявил о задержке банками недружественных стран оплаты российских энергоносителей

Президент России Владимир Путин заявил, что банки недружественных стран задерживают оплату российских энергоносителей.

Об этом он сказал на совещании по вопросам нефтегазовой отрасли.

«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из недружественных стран задерживают перевод платежей. Напомню, что уже поставлена задача перевести расчёты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро», — заявил Путин.

31 марта Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.