Путин заявил о задержке банками недружественных стран оплаты российских энергоносителей
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- © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool
Об этом он сказал на совещании по вопросам нефтегазовой отрасли.
«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из недружественных стран задерживают перевод платежей. Напомню, что уже поставлена задача перевести расчёты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро», — заявил Путин.
31 марта Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами.
По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.