В ЦБ России сообщили о возвращении к устойчивому профициту ликвидности

Отечественная банковская система вернулась к устойчивому профициту ликвидности, заявил зампредседателя ЦБ России Алексей Заботкин.

«Ситуация с ликвидностью в банках на сегодня полностью нормализовалась, российская банковская система вернулась к устойчивому структурном профициту ликвидности», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Центробанк России решил снизить ключевую ставку до 17% годовых.

Экономист Денис Ракша прокомментировал данное решение Банка России. По его словам, ЦБ поднимал ставку, чтобы стабилизировать курс рубля и в целом валютный рынок.

При этом годовая инфляция в России в марте ускорилась до 16,69%, что является максимальным значением с 2015 года.