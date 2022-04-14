В ЦБ России сообщили о возвращении к устойчивому профициту ликвидности
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«Ситуация с ликвидностью в банках на сегодня полностью нормализовалась, российская банковская система вернулась к устойчивому структурном профициту ликвидности», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Центробанк России решил снизить ключевую ставку до 17% годовых.
Экономист Денис Ракша прокомментировал данное решение Банка России. По его словам, ЦБ поднимал ставку, чтобы стабилизировать курс рубля и в целом валютный рынок.
При этом годовая инфляция в России в марте ускорилась до 16,69%, что является максимальным значением с 2015 года.