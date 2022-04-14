В Казахстане заявили, что страна не будет пересматривать отношения с Россией в рамках ЕАЭС

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Казахстан не станет пересматривать отношения с Россией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с учётом антироссийских санкций, заявил глава Минэкономики республики Алибек Куантыров.
В Казахстане заявили, что страна не будет пересматривать отношения с Россией в рамках ЕАЭС
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Пересмотр взаимоотношений с Российской Федерацией не предполагается, потому что это один из наших основных торговых партнёров. По импорту Россия стоит на первом месте», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в МИД России сообщили о широком использовании странами ЕАЭС нацвалют в торговле.

По словам министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева, доля рубля в торговле стран ЕАЭС уже превышает две трети, кроме того, есть возможность её нарастить.

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