В Казахстане заявили, что страна не будет пересматривать отношения с Россией в рамках ЕАЭС
- РИА Новости
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«Пересмотр взаимоотношений с Российской Федерацией не предполагается, потому что это один из наших основных торговых партнёров. По импорту Россия стоит на первом месте», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в МИД России сообщили о широком использовании странами ЕАЭС нацвалют в торговле.
По словам министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева, доля рубля в торговле стран ЕАЭС уже превышает две трети, кроме того, есть возможность её нарастить.