Политолог заявил о нежелании Запада полностью «закрывать двери перед российской экономикой»

Политолог Атеф Абдель Джавад заявил в беседе с RT, что западные страны не хотят на 100% «закрывать двери перед российской экономикой».

По его словам, в нынешней ситуации с санкциями необходимо отметить несколько моментов.

«Мы не можем оценить воздействие многих из этих санкций по прошествии всего семи недель после их введения. Это во-первых. Во-вторых, европейцы, как мы знаем, естественно, отказываются или не могут объявить полное эмбарго на поставки энергоносителей из России», — отметил Джавад.

По его словам, это объясняется их желанием избежать возможных потерь.

«Третье и последнее — если вы посмотрите на санкции, то обнаружите, что двери перед российской экономикой не захлопнуты на 100%... Страны Запада, в частности США, не хотят окончательно закрывать двери перед российской экономикой, возможно, чтобы у России был стимул завершить войну и начать политический процесс», — заключил эксперт.

Ранее первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил, что Запад предпринимает попытку глобальной экономической блокады России.