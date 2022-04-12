Доклад ВТО: рост цен на газ сильнее ударит по Европе, чем по США

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Рост цен на газ окажет большее влияние на страны Европы, чем на США, говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО).
Доклад ВТО: рост цен на газ сильнее ударит по Европе, чем по США
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«Цена на природный газ в Европе выросла на 45% в период с января по март — до $41,0 за 1 млн британских термоединиц, в то время как в Соединённых Штатах цены оставались относительно низкими и составляли около $4,9 за 1 млн британских термоединиц», — говорится в докладе.

Ранее Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине. 

В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива, если они экспортируются из России.

В свою очередь, член палаты представителей США Марси Каптур призвала «все страны» мира перестать импортировать нефть, уголь и газ из России. 

Экономист Василий Колташов в беседе с Nation News высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.

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