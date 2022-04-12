Подачу российского газа в Армению временно приостановили из-за ремонтных работ

Короткая ссылка
В ЗАО «Газпром Армения» сообщили о временной приостановке подачи российского газа в республику на фоне проведения восстановительных работ на магистральном газопроводе.
Подачу российского газа в Армению временно приостановили из-за ремонтных работ
  • Gettyimages.ru
  • © Hoptocopter

«В связи с проведением восстановительных работ на магистральном газопроводе Красный Мост — Севкар — Берд с 10:00 12.04.2022 до 19:00 13.04.2022 будет приостановлена подача природного газа в Республику Армения», — говорится в заявлении компании.

Как уточнили в «Газпроме», в этот период газоснабжение потребителей республики будет продолжено без ограничений за счёт резервов Абовянской станции подземного хранения газа.

В марте «Газпром экспорт» и азербайджанская компания SOCAR подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа в Армению во время плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье». 

Ремонтные работы могут занять около трёх недель. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить