Подачу российского газа в Армению временно приостановили из-за ремонтных работ

В ЗАО «Газпром Армения» сообщили о временной приостановке подачи российского газа в республику на фоне проведения восстановительных работ на магистральном газопроводе.

«В связи с проведением восстановительных работ на магистральном газопроводе Красный Мост — Севкар — Берд с 10:00 12.04.2022 до 19:00 13.04.2022 будет приостановлена подача природного газа в Республику Армения», — говорится в заявлении компании.

Как уточнили в «Газпроме», в этот период газоснабжение потребителей республики будет продолжено без ограничений за счёт резервов Абовянской станции подземного хранения газа.

В марте «Газпром экспорт» и азербайджанская компания SOCAR подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа в Армению во время плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье».

Ремонтные работы могут занять около трёх недель.