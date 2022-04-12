Подачу российского газа в Армению временно приостановили из-за ремонтных работ
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«В связи с проведением восстановительных работ на магистральном газопроводе Красный Мост — Севкар — Берд с 10:00 12.04.2022 до 19:00 13.04.2022 будет приостановлена подача природного газа в Республику Армения», — говорится в заявлении компании.
Как уточнили в «Газпроме», в этот период газоснабжение потребителей республики будет продолжено без ограничений за счёт резервов Абовянской станции подземного хранения газа.
В марте «Газпром экспорт» и азербайджанская компания SOCAR подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа в Армению во время плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье».
Ремонтные работы могут занять около трёх недель.