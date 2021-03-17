«Газпром» и SOCAR подписали контракт о временных поставках газа в Армению

«Газпром экспорт» и азербайджанская компания SOCAR подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа в Армению во время плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье». Об этом сообщили в российской компании.

«ООО «Газпром экспорт» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, российский газ будет поставляться в Армению через Азербайджан во время планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье».

Отмечается, что ремонтные работы могут занять около трёх недель.