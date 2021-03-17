«Газпром» и SOCAR подписали контракт о временных поставках газа в Армению
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- РИА Новости
«ООО «Газпром экспорт» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, российский газ будет поставляться в Армению через Азербайджан во время планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье».
Отмечается, что ремонтные работы могут занять около трёх недель.