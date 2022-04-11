Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявления дефолта в России
«Мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты», — заявил Силуанов.
По его словам, российская сторона будет предъявлять в суде платёжные документы, подтверждающие старания Москвы заплатить как в иностранной валюте, так и в рублях.
Ранее Силуанов заявил, что Запад всячески пытается сделать так, чтобы российская сторона объявила дефолт по внешнему долгу.