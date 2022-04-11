Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявления дефолта в России

Российский министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Известия» рассказал, что Россия будет судиться, если Запад попытается объявить дефолт по её евробондам.

«Мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты», — заявил Силуанов.

По его словам, российская сторона будет предъявлять в суде платёжные документы, подтверждающие старания Москвы заплатить как в иностранной валюте, так и в рублях.

Ранее Силуанов заявил, что Запад всячески пытается сделать так, чтобы российская сторона объявила дефолт по внешнему долгу.