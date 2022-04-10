В «Нафтогазе» заявили о намерении Украины полностью отказаться от закупок газа в ЕС

Советник главы компании «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Киев намерен полностью отказаться от закупок газа у стран Евросоюза в будущем.

«На будущее мы должны планировать более жёсткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», — цитирует Рябчина РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Россия в ответ на неуважительную политику ЕС в отношении Москвы должна временно остановить поставки газа в страны Евросоюза.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT предложение Шеремета.