В «Нафтогазе» заявили о намерении Украины полностью отказаться от закупок газа в ЕС

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Советник главы компании «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Киев намерен полностью отказаться от закупок газа у стран Евросоюза в будущем.
В «Нафтогазе» заявили о намерении Украины полностью отказаться от закупок газа в ЕС
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«На будущее мы должны планировать более жёсткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», — цитирует Рябчина РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Россия в ответ на неуважительную политику ЕС в отношении Москвы должна временно остановить поставки газа в страны Евросоюза.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT предложение Шеремета.

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