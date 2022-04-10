В «Нафтогазе» заявили о намерении Украины полностью отказаться от закупок газа в ЕС
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«На будущее мы должны планировать более жёсткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», — цитирует Рябчина РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Россия в ответ на неуважительную политику ЕС в отношении Москвы должна временно остановить поставки газа в страны Евросоюза.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT предложение Шеремета.