Депутат Шеремет предложил временно прекратить поставки российского газа в ЕС

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Россия в ответ на неуважительную политику ЕС в отношении Москвы должна временно остановить поставки газа в страны Евросоюза.
Депутат Шеремет предложил временно прекратить поставки российского газа в ЕС
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По его словам, Европейский союз продолжает проводить «оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России».

«В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жёсткими санкциями — временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», — приводит РИА Новости заявление Шеремета.

Ранее специалисты Библиотеки палаты общин парламента Великобритании проанализировали уровень цен на энергоносители за последний год и допустили дальнейший рост счетов для потребителей в октябре 2022 года.

При этом некоторые «уязвимые домохозяйства» уже сейчас могут лишиться возможности должным образом отапливать свои дома, отмечается в докладе, с которым ознакомился RT.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в европейские страны.

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