В Госдуме прокомментировали идею временного прекращения поставок газа в ЕС

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Михаила Шеремета временно прекратить поставки российского газа в ЕС.
В Госдуме прокомментировали идею временного прекращения поставок газа в ЕС
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«Мне кажется, торопиться не стоит, вопрос крайне важный. Россия больше 50 лет поставляет газ в страны Европы», — сказал депутат.

По его словам, Россия в любые времена выполняла все контрактные обязательства и зарекомендовала себя как надёжный поставщик.

«Поэтому никто в мире не может сказать, что мы ненадёжный поставщик. Так же, как на самом деле никто никогда не говорил, что мы своими поставками пытаемся влиять на политику этих стран. Поэтому мне кажется, что это заявление несколько преждевременно и не стоит торопиться», — добавил Ананских.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Россия в ответ на неуважительную политику ЕС в отношении Москвы должна временно остановить поставки газа в страны Евросоюза.

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