ЦБ разрешил банкам продавать наличную валюту россиянам с 18 апреля

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Центробанк с 18 апреля разрешил банкам продавать наличную валюту россиянам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля. Об этом информирует пресс-служба финансового регулятора.
ЦБ разрешил банкам продавать наличную валюту россиянам с 18 апреля
  • Legion-Media
  • © Aleksey Zotov

«Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года», — сказано в сообщении.

Кроме того, граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые ещё не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными как доллары, так и евро.

8 апреля курс евро на Московской бирже впервые с июня 2020 года опускался до отметки 77 рублей.

При этом курс доллара снижался до 71 рубля — самого низкого уровня с ноября 2021-го. За последний месяц российская валюта полностью отыграла санкционные потери текущего года.

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