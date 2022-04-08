Минфин России внёс в кабмин проект закона о цифровых валютах
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«Минфин России доработал проект федерального закона «О цифровой валюте» с учётом ранее поступивших позиций ведомств и направил его в правительство России», — говорится в сообщении.
Как уточняется, законопроект предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов криптовалютного рынка.
Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что российское правительство выступает против признания криптовалют в качестве средства расчёта в России.
Также Мишустин заявил, что объём средств на криптокошельках россиян, по некоторым данным, может превышать 10 трлн рублей.
7 апреля «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова сообщили, что власти России планируют в 2022 году признать криптовалюты имуществом.