Центробанк России с 8 апреля будет покупать золото у банков по договорной цене

Центробанк России объявил, что принял решение начать с 8 апреля покупать золото у банков по договорной цене.

Об этом говорится на сайте регулятора.

«В связи с существенным изменением рыночной конъюнктуры Банк России вносит коррективы в ценовую политику при проведении операций покупки золота у кредитных организаций. С 8 апреля 2022 года покупка золота Банком России будет осуществляться по договорной цене», — отмечается в заявлении.

Ранее ЦБ России сообщал, что с 28 марта будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене в 5 тыс. рублей за 1 грамм.