Центробанк России с 8 апреля будет покупать золото у банков по договорной цене
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Об этом говорится на сайте регулятора.
«В связи с существенным изменением рыночной конъюнктуры Банк России вносит коррективы в ценовую политику при проведении операций покупки золота у кредитных организаций. С 8 апреля 2022 года покупка золота Банком России будет осуществляться по договорной цене», — отмечается в заявлении.
Ранее ЦБ России сообщал, что с 28 марта будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене в 5 тыс. рублей за 1 грамм.