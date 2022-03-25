Центробанк с 28 марта будет покупать золото у банков по фиксированной стоимости

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ЦБ России с 28 марта будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене в 5 тыс. рублей за 1 грамм, информирует пресс-служба регулятора.
Центробанк с 28 марта будет покупать золото у банков по фиксированной стоимости
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  • © Yurchello108

Банк России... с 28 марта 2022 года будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене», — говорится в сообщении.

Данное решение было принято в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке драгоценных металлов.

Фиксированная стоимость с 28 марта по 30 июня текущего года составит 5 тыс. рублей за 1 грамм.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов России.

В ЦБ заявили, что всё российское золото из национальных золотовалютных резервов находится на территории страны.

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