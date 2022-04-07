Экономист Беляев объяснил укрепление рубля в ходе утренних торгов на Мосбирже

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что впервые с 23 февраля курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 79 рублей.

Экономист напомнил, что курс валюты прежде всего зависит от общего состояния экономики страны, от её устойчивости и её сопротивляемости внешним шокам.

В связи с «нервозностью рынка» и нерациональным поведением населения, агентов рынка на фоне происходящих событий рубль «был выбит со своих позиций», считает Беляев.

«Когда негативный информационный фон стал уходить, ослабевать, рубль стал возвращаться на те позиции, где он и должен быть тем фундаментальным фактором, который определяет его равновесное значение по отношению к доллару», — сообщил эксперт.

Он также выразил мнение о том, что рубль будет восстанавливаться до значений 76—77 рублей за доллар.

Ранее курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 79 рублей, курс евро — 86,05 рубля.