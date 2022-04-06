Экономист Переславский высказался о динамике курса рубля
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В беседе с Life.ru он выразил мнение, что российская валюта уже отыграла снижение, начавшееся с конца февраля, поэтому некая консолидация более чем логична.
«Российскую валюту резко укрепили продажи энергоресурсов за рубли и необходимость экспортёрам продавать 80% валютной выручки», — заявил эксперт.
По его словам, процесс дальнейшего укрепления может быть непростым либо рубль дойдёт до 80 за доллар и начнёт постепенно снижаться.
Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.