Аналитик Антонов рассказал о факторах, влияющих на курс рубля

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.
Аналитик Антонов рассказал о факторах, влияющих на курс рубля
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«На рубль продолжают оказывать влияние ограничительные меры ЦБ РФ», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, также на динамику курсов иностранных валют оказывает давление новая схема оплаты в рублях за газ.

Кроме того, Антонов выразил мнение, что у рубля «выработался иммунитет» против новостей об антироссийских санкциях.

Как добавил эксперт, для доллара можно выделить два целевых уровня — 80 и 76 рублей, для евро — 87 и 82,7.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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