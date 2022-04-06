Аналитик Антонов рассказал о факторах, влияющих на курс рубля

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

«На рубль продолжают оказывать влияние ограничительные меры ЦБ РФ», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, также на динамику курсов иностранных валют оказывает давление новая схема оплаты в рублях за газ.

Кроме того, Антонов выразил мнение, что у рубля «выработался иммунитет» против новостей об антироссийских санкциях.

Как добавил эксперт, для доллара можно выделить два целевых уровня — 80 и 76 рублей, для евро — 87 и 82,7.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.