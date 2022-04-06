В Центре европейских исследований высказались о поставках газа в Венгрию и Словакию

Короткая ссылка
Руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин высказался о поставках российского газа в Венгрию и Словакию.
В Центре европейских исследований высказались о поставках газа в Венгрию и Словакию
  • Gettyimages.ru

«В Венгрии победу на выборах одержала партия Виктора Орбана, который нацелен продолжать сотрудничество с Россией, во всяком случае в сфере энергетики», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

Что касается Словакии, то Квашнин напомнил, что Братислава уже согласилась покупать газ за рубли.

«Словакия уже заявила, что готова менять свою национальную валюту, то есть евро, на рубли и в рублях уже оплачивать поставки российского газа, потому что она очень сильно зависит от газового импорта из России», — пояснил эксперт.

По словам Квашнина, страны ЕС занимают позицию в газовом вопросе в зависимости от того, насколько зависят от поставок из России и есть ли у них возможности для диверсификации.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии прорабатывают техническое решение вопроса об оплате поставок газа из России в рублях.

Глава Минэкономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты за российский газ в рублях.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с ценами на газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить